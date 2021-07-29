Лос-Анджелес, США, 29 июля, 2021, 15:20 — ИА Регнум. Marvel Entertainment представила новый трейлер кинокомикса «Шан-Чи и легенда десяти колец». Его опубликовали на официальном YouTube-канале компании.

Marvel Studios Marvel

Картина расскажет о молодом мастере боевых искусств, которому предстоит внедриться в тайную организацию под названием «Десять колец». Как оказывается, ей управляет отец главного героя.

Премьера «Шан-Чи и легенды десяти колец» в России ожидается 2 сентября 2021 года. главную роль в картине исполнил Симу Лю.