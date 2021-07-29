Веллингтон, 29 июля, 2021, 15:08 — ИА Регнум. Звёзды трилогии фильмов «Властелин колец» Доминик Монаган и Билли Бойд рассказали, что продюсеры проекты хотели убить одного из героев-хоббитов. Об этом сообщило издание IGN.

Цитата из к/ф «Властелин колец: Братство Кольца». Реж. Питер Джексон. 2001. Новая Зеландия — США Начеку

По словам актёров, Питеру Джексону удалось противостоять продюсерам с их требованиями и сохранить сюжет книги-первоисточника. «Хорошо, что этого так и не случилось. Потому что наверняка это был бы я! Точно нельзя убивать Фродо или Сэма, поэтому остаются только Мерри и Пиппин. Пиппина тоже нельзя убивать, потому что у него сильная совместная линия с Гэндальфом. Так что определённо это был бы я», — рассказывает Монаган.

Напомним, что первый фильм из трилогии «Властелин колец» вышел в 2001 году. Как и другие картины франшизы он является экранизацией романа Дж. Р. Р. Толкина «Властелин колец».