Тбилиси, 29 июля, 2021, 15:28 — ИА Регнум. Лидер самой крупной среди оппозиционных партий в Грузии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ника Мелия объявил об отказе от мандата депутата парламента республики. Это заявление он сделал 29 июля в ходе специального брифинга.

Unm.ge Ника Мелия

Лидер ЕНД объявил о своём решении после того, как руководство правящей партии «Грузинская мечта» объявило о выходе из соглашения от 19 апреля между властями страны и оппозицией по преодолению политического кризиса, разразившегося в стране

«Я попросил свою команду чисто формально пока оставаться в парламенте, чтобы завершить переход к пропорциональной избирательной системе», — добавил Мелия.

Он сообщил, что теперь намерен сосредоточиться только на выборах органы местного самоуправления, которые должны пройти в Грузии в октябре. Сам лидер ЕНД будет бороться за место мэра Тбилиси.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе 28 июля объявил, что досрочные выборы в парламент Грузии, предусмотренные соглашением от 19 апреля, будут объявлены только при условии, если оппозиция в стране покажет, что «политическая система созрела для эффективного коалиционного правительства».