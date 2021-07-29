Токио, 29 июля, 2021, 15:07 — ИА Регнум. Российские волейболистки повергли в шок китаянок, которые являются действующих олимпийскими чемпионами. Об этом 29 июля заявила игрок российской команды Наталия Гончарова.

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«Думаю, китаянки в шоке. Они здесь проиграли уже три игры и сейчас не могут оправиться. Они удивлены», — сказала Гончарова.

Она отметила, что сборная России выиграла первый сет на эмоциях, а затем успокоилась, в то время как сборная Китая приспособилась к игре соперниц.

По словам Гончаровой, с точки зрения психологии эта победа должна придать команде уверенности.

Напомним, женская сборная Китая по волейболу выиграла Олимпйские игры в 2016 году в Рио-де-Жанейро.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, женская сборная России по волейболу одержала победу над командой Китая со счётом 3:2 (25:17, 23:25, 20:25, 27:25, 15:12).