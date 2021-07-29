Москва, 29 июля, 2021, 15:00 — ИА Регнум. Первым компонентом одной из российских вакцин привиты уже 36 млн жителей России. Об этом говорится в телеграм-канале вакцины «ЭпиВакКорона».

Vk.com/komzdravspb Вакцина «ЭпиВакКорона»

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»Первую дозу вакцины получили уже 36 миллионов россиян», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что обеими дозами российских вакцин привиты 26 миллионов жителей страны. Из этого числа около миллиона человек привились «ЭпиВакКороной».