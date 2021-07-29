Мадрид, 29 июля, 2021, 14:54 — ИА Регнум. В Испании удастся сформировать коллективный иммунитет к COVID-19, однако его может быть недостаточно для борьбы с дельта-штаммом коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.

Lamoncloa.gob.es Педро Санчес

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«Когда я заверял, что к концу лета будет 70% полностью привитого населения, было много людей, которые критиковали правительство. Сегодня мы можем заявить, что мы добьемся этого, и у нас будет коллективный иммунитет», — сказал Санчес.

По его словам, с появлением дельта-варианта коронавируса требуемый процент привитого от COVID-19 населения Испании, «вероятно, будет выше».