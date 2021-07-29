Токио, 29 июля, 2021, 14:54 — ИА Регнум. Российский пловец Андрей Минаков вышел в полуфинал Олимпийских игр в Токио на дистанции 100 метров баттерфляем. Об этом 29 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Бассейн

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Минаков преодолел дистанцию за 51 секунду. Всего в полуфинал прошли 16 спортсменов.

Полуфиналы в этой дисциплине состоятся 30 июля, финальный заплыв пройдёт 31 июля.

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