Москва, 29 июля, 2021, 14:41 — ИА Регнум. Финансовые власти РФ упорно отказываются ограничивать валютные спекуляции и тем самым обрекают Россию на разрушение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 июля заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал доводы ЦБ РФ о том, что «быстрое увеличение кредитования, не подкрепленное расширением производственных возможностей страны, приводит к отрыву стоимости товаров и активов от фундаментальных факторов, появлению «пузырей» на рынках, разгону инфляции и в конечном счете падению темпов экономического роста и реальных доходов граждан».

Пресс-служба Московского Экономического Форума Михаил Делягин

«Я не думаю, что Центральный банк кается и ругает себя. Скорее всего, там гордятся проводимой политикой. При этом они выводят из сферы обсуждения принципиально важный и структурный фактор. Они вполне справедливо указывают на то, что если кредитовать экономику в ситуации, когда экономика лишена возможности развиваться, то тогда действительно будут надуваться пузыри. В том числе и на товарном рынке, что будет заметно в виде инфляции. И совершенно верно, что это будет не в коня корм», — сказал Делягин.

Но при этом, как пояснил экономист, принципиально игнорируется тот факт, что для того, чтобы дешевый кредит помогал экономике, достаточно ограничить масштабы финансовых спекуляций.

«Даже если при произволе монополий давать экономике дешевый кредит и ограничивать возможности перелива этих кредитов на валютный рынок, мы видим снижение инфляции. Потому что дешевый кредит повышает деловую активность, деловая активность повышает предложение товаров, запускает развитие экономики и злоупотребление монопольным положением становится менее выгодным, чем экономическое развитие, — сказал Делягин. — И даже монополисты идут на снижение цен или по крайне мере на его замедление. Но для этого надо ограничивать спекуляции. Иначе дешевые деньги придут на валютный рынок и завалят рубль. А ЦБ и в целом денежно-кредитные власти РФ категорически отрицают саму возможность этого. Они отказываются рассматривать возможность ограничения финансовых спекуляций. Для них как для слуг финансово-спекулятивного капитала ограничение спекуляций невозможно. Тем самым они обрекают Россию на разрушение».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин рассказал, каким образом Банк России оправдывает собственное бездействие.