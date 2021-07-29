Джакарта, 29 июля, 2021, 14:38 — ИА Регнум. По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии от COVID-19 за сутки скончались 1893 человека, сообщает Kompas.

Cdc.gov Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: боязнь ещё более опасного штамма – все новости»

Всего эпидемия унесла жизни 90 552 жителей Индонезии.

В Индонезии за сутки выявили 43 479 носителей коронавируса. По состоянию на 29 июля 2021 года в Индонезии зарегистрировано 3 331 206 случаев заражения коронавирусом.

За последние 24 часа коронавирусом в Индонезии переболели 45 494 человека. Всего побороть коронавирус смогли 2,6 млн жителей Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, ВОЗ выпустила последний релиз о ситуации с COVID-19 в Индонезии.