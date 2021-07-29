Бухарест, 29 июля, 2021, 14:38 — ИА Регнум. За последние сутки в Румынии выявили 170 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 29 июля сообщает агентство Agerpres со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с COVID-19 при правительстве страны.

Russian.news.cn В маске. Румыния

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Отмечается, что в результате этого общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в стране стало составлять 1 082 880.

Также указывается, что суммарное количество летальных исходов от нового заболевания в Румынии на сегодняшний день достигло 34 275.

При этом уточняется, что на сегодняшний день 1 047 524 человека в стране вылечились от нового заболевания.

Отметим, днем ранее в Румынии за сутки было выявлено 159 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.