Токио, 29 июля, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что проиграть на Олимпиаде более обидно, чем на любом другом турнире. Об этом 29 июля сообщает «Матч ТВ».

CORNUT Даниил Медведев

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«Больше обидно, чем на любом другом турнире, стыдно. Это чуть ли не первый в жизни турнир, где я действительно чувствую, что в каком-то смысле играю не за себя, а в данном случае за страну», — сказал Медведев.

Он отметил, что его соперник Пабло Карреньо-Буста играл лучше, особенно в первом сете.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Медведев проиграл Карреньо-Бусте в четвертьфинале олимпийского турнира в Токио со счётом 2:6, 6:7 (5:7).