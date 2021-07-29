Рига, 29 июля, 2021, 14:26 — ИА Регнум. В период уборочной страды нынешнего лета заметно выросло число вызовов пожарных в связи с возгораниями на полях. Об этом представительница Государственной пожарно-спасательной службы Латвии Агрита Витола заявила гостелевидению LTV.

30.mchs.gov.ru Травяные пожары

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По ее словам, фиксируется до 10 таких вызовов за день.

«Сейчас убирают урожай, и нужно обязательно своевременно позаботиться о том, чтобы и техника была в полном порядке, чтобы от нее не летели искры, не было чрезмерного нагревания», — обратилась она к представителям сельхозпредприятий.

Она признала, что в Латвии по-прежнему стоит сухая жаркая погода и огонь распространяется очень быстро. По словам специалиста, пожары на полях провоцируют и лесные пожары, которые могут нанести еще больше вреда.

«У нас много случаев, когда горело, например, поле со стернёй, а оно рядом с лесом, и когда огонь его достигает, это переходит уже в лесной пожар», — подчеркнула Витола.

Горящие поля опасны и как возможный источник возгорания жилых и сельскохозяйственных построек. Представительница Государственной пожарно-спасательной службы Латвии призвала жителей и работников в сельской местности к повышенной внимательности и осторожности.