Льеж, Бельгия, 29 июля, 2021, 14:29 — ИА Регнум. В Бельгии в регионе Льеж 28 июля было найдено тело мужчины, который числился как пропавший без вести после произошедших в стране с 14 по 16 июля наводнений, вызванных сильными ливнями. Об этом 29 июля сообщает телеканал RTL.

Aufgang Наводнение

Следите за развитием событий в трансляции: «Жара, ливни и наводнения в России и мире — все новости»

Отмечается, что погибший являлся жителем города Вервье, который в наибольшей степени пострадал от разгула стихии.

В результате этого суммарное количество летальных исходов от наводнений в Бельгии достигло 42. При этом одна женщина все еще продолжает числиться пропавшей без вести.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сильное наводнение в Афганистане унесло жизни порядка полутора сотен человек.