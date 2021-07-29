Рига, 29 июля, 2021, 14:23 — ИА Регнум. Сборная Латвии победила на летних Олимпийских играх в Токио в баскетбол формата 3Х3 (стритбол), что скажется положительно на развитии этого вида спорта в стране. Об этом руководитель национального проекта стритбола Ghetto Games, предприниматель Раймонд Элбакян сообщил rus.lsm.lv.

Баскетбол

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Он напомнил, что участники «золотой команды» вышли именно из его проекта. «Из Ghetto на Олимпиаду» — это, по словам Раймонда, звучит волнующе, потому что нередко люди, добившись успеха, забывают, откуда они вышли, а команда сборной Латвии доказала, что это не так.

По прогнозу предпринимателя, в регионах страны после победы в Токио могут появиться новые клубы стритбола, команды начнут активнее участвовать в турнирах, осознавая, что этот вид спорта существует, что он себя зарекомендовал.

Элбакян выразил надежду, что победившая в Токио команда использует представившиеся возможности, и «ребятам не придется продавать олимпийские медали».

Сам он занят подготовкой к турниру, который пройдет в рижском Гризинькалнсе 24−25 августа. Там соберутся лучшие игроки страны в баскетбол формата 3×3.