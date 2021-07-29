Санкт-Петербург, 29 июля, 2021, 14:22 — ИА Регнум. В Северной столицы ожидается ухудшение погоды. Днем в последнюю пятницу июля 2021 года пройдут ливни и разразится гроза, сообщили 29 июля в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Дарья Драй ИА REGNUM Дождь в Санкт-Петербурге

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По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», днем в пятницу, 30 июля, в отдельных районах Санкт-Петербурга ожидаются ливни и грозы. Ветер западный, юго-западный 7−12 м/с, местами порывы достигнут 18 м/с.

Напомним, интенсивность ливней, прошедших в Петербурга вечером 28 июля и в ночь на 29 июля, в отдельных местах превысила норму в 2,5 раза.