Мадрид, 29 июля, 2021, 14:14 — ИА Регнум. Национальный суд Испании принял решение о закрытии дела о геноциде в отношении генерального секретаря Народного фронта освобождения Западной Сахары (Фронта Полисарио) Брахима Гали. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Sadr-russia.ru Брахим Гали

«Судья Национального суда Сантьяго Педрас принял решение закрыть дело по иску Сахарской ассоциации по защите прав человека (ASADEH) против лидера Фронта Полисарию Брахима Гали по преступлениям геноцида в связи с событиями против марокканских граждан, предположительно произошедшими в период с 1975 по 1990 годы», — говорится в сообщении суда.

Дело было закрыто в связи с истечением срока давности, а преступления так и не были доказаны, поскольку свидетельские показания противоречат заявленным в иске претензиям.

Судья Верховного суда страны также напомнил, что статья о геноциде появилась в УК Испании лишь в 1995 году, то есть после событий в Западной Сахаре.