Сеул, 29 июля, 2021, 14:10 — ИА Регнум. Релиз ролевого экшена Crimson Desert перенесли на неопределённый срок. Об этом 29 июля сообщили разработчики проекта на своей странице в Twitter.

Pearl Abyss Crimson Desert

https://twitter.com/CrimsonDesert_/status/1420663914912620544

По словам разработчиков, им понадобилось дополнительное время на доработку игры и введение в неё нового контента. Они также пообещали поделиться новостями о статусе работы над проектом «в ближайшее время».

Напомним, что события Crimson Desert будут разворачиваться в той же вымышленной вселенной, что и у многопользовательской игры Black Desert Online. Геймерам предстоит управлять отрядом наёмников во главе с мужчиной по имени Макдуф.