В России выросло количество ДТП с участием детей
Москва, 29 июля, 2021, 14:09 — ИА Регнум. В России с начала 2021 года наблюдается рост числа дорожно-транспортных происшествий с участием детей, сообщил 29 июля замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД РФ Олег Понарьин.
По его словам, 2021 год очень сложный по детскому травматизму, и на сегодняшний момент уже 313 детей погибли в ДТП, эта цифра неприемлема.
Понарьин добавил, что помимо пропаганды безопасности дорожного движения, сотрудники полиции с 2018 года проводят социальные кампании, в которых уделяется внимание вопросам детского травматизма.
Как сообщало ИА REGNUM, управление Госавтоинспекции Москвы 26 июля обратилось к родителям из-за частых случаев дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних пешеходов, передвигающихся на самокатах.
Также в ГАИ просят родителей не допускать использование несовершеннолетними электросамокатов различной мощности, напомнив, что возможность их эксплуатации наступает с 18 лет.
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