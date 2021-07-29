Москва, 29 июля, 2021, 14:09 — ИА Регнум. В России с начала 2021 года наблюдается рост числа дорожно-транспортных происшествий с участием детей, сообщил 29 июля замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД РФ Олег Понарьин.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По его словам, 2021 год очень сложный по детскому травматизму, и на сегодняшний момент уже 313 детей погибли в ДТП, эта цифра неприемлема.

«Мы видим рост, к сожалению, и количества ДТП, и погибших, раненых детей, на что необходимо реагировать уже сейчас. Особенно при подготовке к новому учебному году», — сказал он на пресс-конференции.

Понарьин добавил, что помимо пропаганды безопасности дорожного движения, сотрудники полиции с 2018 года проводят социальные кампании, в которых уделяется внимание вопросам детского травматизма.

Как сообщало ИА REGNUM, управление Госавтоинспекции Москвы 26 июля обратилось к родителям из-за частых случаев дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних пешеходов, передвигающихся на самокатах.

Также в ГАИ просят родителей не допускать использование несовершеннолетними электросамокатов различной мощности, напомнив, что возможность их эксплуатации наступает с 18 лет.

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