Санкт-Петербург, 29 июля, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Петербуржцы, которые заболели ковидом во время отпуска в другой стране и переболели там, будут также внесены в список переболевших в России, сообщил ИА REGNUM 29 июля председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец.

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По его словам, для того, чтобы петербуржец, который заболел COVID-19 и выздоровел в другой стране, был учтен в статистике переболевших в Петербурге, необходим подтверждающий документ. Его можно получить в клинике страны, где отдыхал горожанин.

Отметим, что при возвращении в Россию туристам необходимо в первые сутки сдать тест на COVID-19 и внести его результат в свою учетную запись на «Госуслугах». Вернувшиеся переболевшие туристы также должны будут сдать повторный тест на территории России и предоставить своему терапевту информацию о том, что проходили лечение в другой стране.

«У нас нет оснований не учитывать такого переболевшего. Он будет внесен в федеральный регистр», — подытожил чиновник.

Заметим, что после этого горожанин сможет пройти диспансеризацию, в том числе и углубленную.