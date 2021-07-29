Афины , 29 июля, 2021, 14:15 — ИА Регнум. Российский самолет-амфибия Бе-200ЧС оказался самым эффективным средством авиации для тушения пожаров в Греции. Об этом говорится в публикации от 29 июля греческого сайта Militaire. gr, который специализируется на новостях о военной технике и обороне.

Павел Аджигильдяев Самолёт Бе-200

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Авторы публикации отметили, что на протяжении многих лет в Греции сомневались, что противопожарный самолёт РФ «Бериев» способен работать в стране. Однако недавние события показали, что может.

Так, все пожарные самолёты и вертолёты столичной области Аттика мобилизовали для борьбы с сильным лесным пожаров в районах Дионисос и Стамата. Бе-200 отличился, сбросив воду 18 раз за рекордное время — примерно за два часа.

«Бериев» также тушил в Коринфе пожар с двумя фронтами, на эту работу ушло два дня. За два часа в первый день он сбросил воду 12 раз, за час во второй день — пять раз.

«Его вклад в тушение пожара стал решающим. «Бериев» также работал на Родосе», — отмечает издание.

Как сообщало ИА REGNUM, российский самолет-амфибию Бе-200ЧС отправили в Грецию в рамках договора компании «Ил» с греческим министерством защиты граждан. Это единственный в мире реактивный самолет-амфибия, у которого одной заправки топливом хватает на сброс до 270 тонн воды на очаг пожара.

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