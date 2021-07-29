* талибов — запрещённая в России организация

Оттава, , 14:09 — REGNUM На прошлой неделе федеральное правительство Канады сообщило, что оно запустит временную программу по переселению граждан Афганистана, которые ранее помогали канадским военным и жизням которых теперь угрожают боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Однако 29 июля стало известно, что подать документы на участие в программе афганцы смогут только в течение трех дней. Об этом сообщил телерадиовещатель CBC.

Флаг на границе Канады и США ankakay

«Если они окажутся в районах, контролируемых талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или находящимся под их влиянием, то их жизни окажутся в неминуемой опасности», — ранее предупреждал правительство Канады генерал-майор в отставке Денис Томпсон, который командовал оперативной группой в Афганистане в 2008 и 2009 годах.

Отмечается, что 29 июля афганцам, у которых есть право на переселение в Канаду, канадские власти вышлют электронное письмо с инструкцией по подаче документов.

«Если вы не предоставите полный пакет документов в течение следующих трех дней, мы придем к заключению, что вы не заинтересованы в участии в данной программе», — говорится в одном из параграфов электронного письма, разосланного потенциальным кандидатам.

«Талибан"* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.