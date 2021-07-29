Токио, 29 июля, 2021, 13:56 — ИА Регнум. Женская сборная России по регби-7 одержала победу над командой Кении на Олимпийских играх в Токио. Об этом 29 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

guisdesouza Регби

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Встреча проходила в рамках второго тура группового этапа и завершилась со счётом 35:12. Ранее в первом туре российская команда проиграла Великобритании (12:14).

В третьем туре сборная России встретится с командой Новой Зеландии. Матч состоится 30 июля.