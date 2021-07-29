Белгород, 29 июля, 2021, 13:53 — ИА Регнум. Завершить в полном объеме работу по вакцинации населения от COVID-19 к 1 сентября 2021 года планируют власти Белгородской области. Об этом врио губернатора Вячеслав Гладков доложил 29 июля президенту РФ Владимиру Путину, сообщила пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Вячеслав Гладков на видеосвязи с Владимиром Путиным

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По данным руководителя области коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 1,05, а коэффициент заболеваемости — 8,78. Это самый низкий показатель в Центральном федеральном округе. В области развёрнуто 1,7 тысячи инфекционных коек, из них 1,4 тысячи с кислородом, 271 — ИВЛ.

«Много работаем с людьми. Конечно, люди по-разному воспринимают. Мы никого не заставляем, но ежеминутно, ежесекундно убеждаем в том, что единственный способ победить болезнь — это вакцинация. Какие-то успехи есть, но тоже не обольщаемся, потому что пока результата не добились. Видим, что в тех муниципалитетах, где вакцинация достигла планового показателя, там или совсем заболеваемость останавливается, или, если она возникает, то только потому, что люди приезжают с вахты или возвращаются из отпуска. Поэтому об этом очень подробно рассказываем», — отметил Вячеслав Гладков.

План по вакцинации в Белгородской области — 750 тысяч населения. 10 муниципальных образований уже выполнили плановые показатели.

Владимир Путин 29 июля провёл рабочую встречу с врио губернатора в режиме видеоконференции.