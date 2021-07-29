Белгородский врио обещает завершить вакцинацию от COVID-19 к сентябрю
Белгород, 29 июля, 2021, 13:53 — ИА Регнум. Завершить в полном объеме работу по вакцинации населения от COVID-19 к 1 сентября 2021 года планируют власти Белгородской области. Об этом врио губернатора Вячеслав Гладков доложил 29 июля президенту РФ Владимиру Путину, сообщила пресс-служба Кремля.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: из двух столиц — в регионы – все новости»
По данным руководителя области коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 1,05, а коэффициент заболеваемости — 8,78. Это самый низкий показатель в Центральном федеральном округе. В области развёрнуто 1,7 тысячи инфекционных коек, из них 1,4 тысячи с кислородом, 271 — ИВЛ.
План по вакцинации в Белгородской области — 750 тысяч населения. 10 муниципальных образований уже выполнили плановые показатели.
Владимир Путин 29 июля провёл рабочую встречу с врио губернатора в режиме видеоконференции.