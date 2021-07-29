Токио, 29 июля, 2021, 13:49 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев проиграл представителю Испании Пабло Карреньо-Бусте в четвертьфинале олимпийского турнира в Токио. Встреча продолжалась 1 час 42 минуты и завершилась со счётом 2:6, 6:7 (5:7).

Carine06 Даниил Медведев

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Медведев четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 1 из 1 брейк-пойнта. На счету его соперника четыре эйса, ни одной ошибки на подаче и 3 из 6 брейков.

В полуфинале Карреньо-Буста сыграет с российским теннисистом Кареном Хачановым.

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