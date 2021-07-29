Екатеринбург, 29 июля, 2021, 13:46 — ИА Регнум. 500 жителей Свердловской области проверили свой иммунитет после вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона». Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

(сс) Olgamatveeva Вакцина ЭпиВакКорона

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Чтобы оценить поствакцинальный иммунитет, применялись специальные ИФА тест-системы «SARS-CoV-2-IgG-Вектор». Они были разработаны с учётом действия пептидной вакцины «ЭпиВакКорона».

Сдать кровь натощак можно в Екатеринбурге на ул. Гагарина, 49 с 9:00 до 13:00 (время местное) в выходные дни.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе обновили антирекорд по числу ковид-пациентов.