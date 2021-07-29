Санкт-Петербург, 29 июля, 2021, 13:55 — ИА Регнум. Петербургская городская больница №2, перепрофилированная под прием пациентов с коронавирусом, вернется к штатной работе в начале августа. Кроме того, в течение десяти ближайших дней может вернуться к обычному режиму работу новый стационар Госпиталя ветеранов войн. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 июля сообщил председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец.

Дарья Драй ИА REGNUM Новый корпус Госпиталя для ветеранов войн

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По его словам, в первую неделю августа вернется к плановой работе городская больница №2, это один из крупнейших стационаров Петербурга. Также готовится к возвращению к привычной работе введенный в эксплуатацию в конце 2020 года новый стационар Госпиталя ветеранов войн, однако точная дата возобновления плановой работы им пока не определена.

«С понедельника начнет работу по приему пациентов, в том числе плановых, многопрофильная больница №2, — пояснил Лисовец. — Кроме того, рассматривается вопрос о том, чтобы в течение ближайших десяти дней осуществить перевод к плановой работе площадки Госпиталя ветеранов войн на Народной улице».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вернулась к плановой работе клиническая больница Святителя Луки, Мариинская больница и часть коек, более 300 с сегодняшнего дня, заработали в штатном режиме в Александровской больнице.