99% студентов РФ планируют продолжать образование после получения диплома
Москва, 29 июля, 2021, 13:43 — ИА Регнум. Направление высшего образования компании Нетология и платформа «Россия — страна возможностей» опросили более тысячи россиян с высшим образованием и выяснили, планируют ли они продолжать учиться, в каком формате им удобнее это делать и готовы ли они к переходу высшего образования полностью в онлайн.
Только 1% опрошенных после получения высшего образования не планирует продолжать обучение. Среди тех, кто уже учится (таких 89%), наиболее популярны образовательные курсы (их отметили 80% респондентов), на втором месте — продолжение образования в магистратуре или аспирантуре, а также профессиональная переподготовка (по 35%). Чуть менее популярно получение второго высшего образования (13%). Обучаться на мастер-классах выбирают лишь 4% россиян, а проходить обучение в акселераторе или участвовать в кейс-чемпионатах — по 3%.
Мотивацией для продолжения обучения после получения высшего образования служат разные причины. Чаще всего это желание сменить профессиональную сферу и найти другую работу (58%). При этом у 80% получилось это сделать после окончания обучения.
В рамках исследования опрашивали как респондентов, которые уже проходили дополнительное обучение, так и тех, кто только собирается учиться после окончания вуза. Среди тех, кто уже учился или учится, только 12% ставили перед собой цель запустить собственный бизнес после завершения обучения, в то время как из тех, кто только планирует свое будущее образование, каждый четвертый собирается учиться ради своего будущего проекта. 32% хотят это сделать сразу же после прохождения дополнительного обучения, а 36% строят планы по запуску своего бизнеса в течение года после.
Продолжать учиться офлайн выбирают лишь 16% россиян. Большая часть (55%) выбирают смешанный формат (и очно, и онлайн), только онлайн отметили 28%. При этом почти половина — 43% — сказали, что им скорее интересно пройти обучение в магистратуре полностью онлайн. Примечательно, что формат онлайн-магистратуры заинтересовал больше группу респондентов в возрасте 26−37 лет. Им было бы интересно учиться в магистратуре только в том случае, если обучение будет построено на реальных кейсах и практике — так сказали 79%. Наиболее в онлайн-магистратуре заинтересованы работники государственной службы (62%), сферы образования и науки (50%), а также те, кто в данный момент не учится и не работает (52%).
В исследовании приняли участие как специалисты среднего звена, так и управленцы, представители бизнеса, госслужащие, фрилансеры и сотрудники сферы образования и науки. Всего было опрошено 1 040 человек, исследование проводилось в период с 28 июня по 20 июля 2021 года.