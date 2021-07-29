Москва, 29 июля, 2021, 13:43 — ИА Регнум. Направление высшего образования компании Нетология и платформа «Россия — страна возможностей» опросили более тысячи россиян с высшим образованием и выяснили, планируют ли они продолжать учиться, в каком формате им удобнее это делать и готовы ли они к переходу высшего образования полностью в онлайн.

АНО «Россия — страна возможностей» Высшее образование

Только 1% опрошенных после получения высшего образования не планирует продолжать обучение. Среди тех, кто уже учится (таких 89%), наиболее популярны образовательные курсы (их отметили 80% респондентов), на втором месте — продолжение образования в магистратуре или аспирантуре, а также профессиональная переподготовка (по 35%). Чуть менее популярно получение второго высшего образования (13%). Обучаться на мастер-классах выбирают лишь 4% россиян, а проходить обучение в акселераторе или участвовать в кейс-чемпионатах — по 3%.

Мотивацией для продолжения обучения после получения высшего образования служат разные причины. Чаще всего это желание сменить профессиональную сферу и найти другую работу (58%). При этом у 80% получилось это сделать после окончания обучения.

«Участники опроса также отмечали желание расширить кругозор (53%), нехватку знаний, полученных в вузе (41%), и говорили о том, что им регулярно нужны новые навыки и знания для роста на текущем рабочем месте (41%), — рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, — Платформа «Россия — страна возможностей» запускает на базе российских вузов Центры компетенций, в которых все желающие студенты смогут бесплатно пройти оценку, получить обратную связь и развивать лидерские и управленческие навыки и компетенции».

В рамках исследования опрашивали как респондентов, которые уже проходили дополнительное обучение, так и тех, кто только собирается учиться после окончания вуза. Среди тех, кто уже учился или учится, только 12% ставили перед собой цель запустить собственный бизнес после завершения обучения, в то время как из тех, кто только планирует свое будущее образование, каждый четвертый собирается учиться ради своего будущего проекта. 32% хотят это сделать сразу же после прохождения дополнительного обучения, а 36% строят планы по запуску своего бизнеса в течение года после.

«Еще несколько лет назад, когда дополнительное образование только развивалось и не было привычным для каждого, о продолжении обучения после окончания университета задумывалось не так много людей. Тот факт, что сегодня 99% респондентов исследования продолжают процесс получения знаний после выпуска из вуза, говорит о том, что концепция lifelong learning стала общепринятой, — говорит Ольга Сохнева, руководитель направления «Высшее образование» в Нетологии, — Сегодня меняется и формат обучения в вузе. Современной аудитории интересно получать высшее образование по востребованным профессиям. Многим удобен онлайн-формат обучения — это позволяет учиться в ведущих вузах страны из любой точки и совмещать учебу с работой. Мы надеемся, что онлайн-магистратуры и бакалавриаты с каждым годом будут становиться привлекательнее для студентов, повышая доступность качественного высшего образования, и мы будем стараться этому способствовать».

Продолжать учиться офлайн выбирают лишь 16% россиян. Большая часть (55%) выбирают смешанный формат (и очно, и онлайн), только онлайн отметили 28%. При этом почти половина — 43% — сказали, что им скорее интересно пройти обучение в магистратуре полностью онлайн. Примечательно, что формат онлайн-магистратуры заинтересовал больше группу респондентов в возрасте 26−37 лет. Им было бы интересно учиться в магистратуре только в том случае, если обучение будет построено на реальных кейсах и практике — так сказали 79%. Наиболее в онлайн-магистратуре заинтересованы работники государственной службы (62%), сферы образования и науки (50%), а также те, кто в данный момент не учится и не работает (52%).

В исследовании приняли участие как специалисты среднего звена, так и управленцы, представители бизнеса, госслужащие, фрилансеры и сотрудники сферы образования и науки. Всего было опрошено 1 040 человек, исследование проводилось в период с 28 июня по 20 июля 2021 года.