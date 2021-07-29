Анталья, Турция, 29 июля, 2021, 13:42 — ИА Регнум. Количество погибших в результате природного пожара в районе курортного города Манавгат в южной турецкой провинции Анталья увеличилось до трех. Об этом 29 июля сообщает пресс-служба турецкого Управления по чрезвычайным ситуациям (АФАД).

Sledcom.ru Лесной пожар

«В результате пожара в Манавгате погибли три наших гражданина», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также добавляется, что 122 человека пострадали из-за лесного пожара, из которых 58 в настоящее время оказывается медпомощь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли заявил, что в результате природного пожара в провинции Анталья погиб как минимум один человек.