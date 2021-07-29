Таллин, 29 июля, 2021, 13:38 — ИА Регнум. С понедельника, 2 августа, ношение масок в общественном транспорте Эстонии станет обязательным. Об этом сообщила пресс-служба правительства страны со ссылкой на итоги заседания.

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«С 2 августа все пассажиры обязаны носить маску в общественном транспорте, поскольку там невозможно проверить, вакцинирован ли пассажир или нет», — заявила премьер-министр Кая Каллас.

Ужесточение мер связано с ухудшением ситуации с коронавирусомCOVID-19 в стране — зафиксирован резкий рост новых заболеваний. От обязательного ношения масок в Эстонии отказались 2 июня нынешнего года.

Кроме того, правительство решило ввести ограничения на количество участников массовых мероприятий. С 9 августа в помещениях могут принимать участие до 50, а на улице — до 100 человек. Если число участников будет больше, то организатор мероприятия должен проконтролировать, чтобы COVID-сертификаты участников были проверены.