Таллин, 29 июля, 2021, 13:36 — ИА Регнум. За неделю в Эстонии недели добавилось 645 случаев заболевания коронавирусом, по сравнению с предыдущей неделей количество новых случаев возросло на 72%. Об этом заявил Департамент здоровья страны со ссылкой на собственные данные.

Kraszdrav.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: боязнь ещё более опасного штамма – все новости»

«Рост заражения связан как с доминированием дельта-штамма, так и с проведением массовых мероприятий», — прокомментировала данные заведующая отделом инфекционных болезней департамента здоровья Ханна Сепп.

«Участники мероприятий, как правило, съезжаются из разных регионов, в результате чего заболевание распространяется по различным уголкам Эстонии», — добавила она.

Случаи заболевания с симптомами составили 94,8%, а без симптомов — 5,2% от общего количества случаев заболевания. Как правило, признаками заболевания служат плохое самочувствие и головная боль. В настоящее время коронавирусом, в основном, заражаются молодые, социально активные люди трудоспособного возраста.

Стационарное лечение требовалось 7% от общего количества больных. За неделю были госпитализированы 29 человек. Среди выявленных на неделе заболевших в возрасте свыше 60 лет в госпитализации нуждались 21,4%.

Сепп сообщила, что риски, обусловленные распространением инфекции, и ее последствия можно снизить при помощи ограничений и быстрого повышения охвата населения вакцинацией.