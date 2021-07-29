Токио, 29 июля, 2021, 13:33 — ИА Регнум. Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович одержал победу над представителем Японии Кеем Нисикори в четвертьфинале олимпийского турнира в Токио. Об этом 29 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Carine06 Новак Джокович

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Встреча продолжалась 1 час 10 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:0.

Джокович три раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника ни одного эйса, три ошибки на подаче и ни одного брейка.

В полуфинале олимпийского турнира Джокович сыграет с победителем матча Александр Зверев (Германия) — Жереми Шарди (Франция).