Новосибирск, 29 июля, 2021, 13:33 — ИА Регнум. В Главном управлении МЧС России по Новосибирской области был развернут мобильный пункт вакцинации от коронавируса. По данным ведомства, сегодня, 29 июля, 105 человек приняли участие в прививочной компании. Специалисты чрезвычайного ведомства прививались препаратом «Спутник V», сообщили ИА REGNUM в региональном управлении.

54.mchs.gov.ru В Главном управлении МЧС России по Новосибирской области развёрнут мобильный пункт вакцинации

«С начала проведения масштабной профилактической кампании в регионе 2 тысячи сотрудников МЧС России имеют иммунитет от новой коронавирусной инфекции — это 70% личного состава. Прививочная кампания проходила с соблюдением всех требований», — уточнили в ведомстве.

Напомним, что в апреле 2021 года сотрудники управления МЧС России по Новосибирской области, готовясь к торжественному параду ко дню Победы, также проходили вакцинацию.