Краснодар, 29 июля, 2021, 13:30 — ИА Регнум. Стратегии социально-экономического развития регионов Южного федерального округа актуализируют с учетом национальных целей. Как сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края, задачу поставил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин 29 июля на совещании с руководителями регионов округа. Социально-экономические планы развития до 2024 года с учетом национальных целей планируют заслушать к 1 февраля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Марат Хуснуллин

«Сегодня первое совещание по ЮФО. Мы будем вместе с вами контролировать исполнение нацпроектов, определим основные проблемные вопросы, точки роста ЮФО. Председатель Правительства определил задачи для запуска работы по федеральным округам. В первую очередь, необходимо подготовить три — пять крупных инвестиционных проекта, направленных на социально-экономическое развитие с предложением результатов на 1 января 2024 и 2030 годов. Второе — выявить самые острые проблемы для каждого региона. Каждый субъект должен подготовить и направить их в Минэкономразвития РФ», — сказал Марат Хуснуллин.

На Кубани в настоящее время действует Стратегия социально-экономического развития края до 2030 года. Приоритетными отраслями являются агропромышленный комплекс, курорты, транспорт и промышленность.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля вице-премьер РФ Марат Хуснуллин находится в Краснодаре. Кубань стала первым регионом, который он посетил в качестве куратора Южного федерального округа.