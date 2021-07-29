Санкт-Петербург, 29 июля, 2021, 13:31 — ИА Регнум. В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга не видят оснований для ужесточения антиковидных ограничений в регионе. Там отмечают, что в городе формируется коллективный иммунитет, кроме того, снижается количество госпитализаций.

Gov.spb.ru Смольный

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Об этом заявил 29 июля председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам чиновника, 29 июля в Смольном запланировано совещание, посвящённое обсуждению возможных изменений в постановление правительства Санкт‑Петербурга от 13 марта 2020 года № 121, которым определяется режим жизни города в условиях пандемии.

«Сейчас оснований для ужесточения противоэпидемиологических мероприятий я не вижу», — заявил Дмитрий Лисовец.

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Напомним, за 28 июля в городе подтверждено 1925 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались за сутки 64 человека.