Сочи, Краснодарский край, 29 июля, 2021, 13:20 — ИА Регнум. Первый в Краснодарском крае пункт вакцинации от COVID-19 при санаторно-курортном учреждении открылся в Сочи — работу начал прививочный пункт в гостиничном комплексе «Жемчужина». Об этом сообщили 29 июля в пресс-службе правительства региона.

Минобороны России Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: из двух столиц — в регионы – все новости»

В пункте вакцинации работают сотрудники городской поликлиники №1 Сочи. Перед прививкой врачом проводится обязательный осмотр с измерением температуры, уровня артериального давления, сбором сведений об обратившимся за прививкой и его возможных контактах с инфицированными. Прививку здесь смогут сделать как горожане, так и туристы, предварительной записи не требуется.

Всего в Сочи на данный момент работает 31 прививочный пункт, 13 из них мобильных. Привито всего более 135 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 августа в гостиницы Кубани смогут заселиться гости, сделавшие прививки от коронавируса, либо обязующиеся вакцинироваться в первые три дня после заселения. Власти обещали, что у гостей не будет сложностей с вакцинацией.