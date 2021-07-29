Токио, 29 июля, 2021, 13:16 — ИА Регнум. Женская сборная России по волейболу одержала победу над командой Китая в матче группового этапа Олимпийских игр в Токио. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Волейбол

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Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:17, 23:25, 20:25, 27:25, 15:12).

В составе сборной России самой результативной стала Арина Федоровцева, набравшая 28 очков. На счету Натальи Гончаровой 27 очков, у Ирины Воронковой — 26.

Напомним, в первом матче сборная России проиграла Италии (0:3), а затем обыграла Аргентину (3:0).