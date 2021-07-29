Джакарта, 29 июля, 2021, 13:14 — ИА Регнум. По данным министерства здравоохранения Индонезии, в стране зарегистрировано 1016 случаев заражения новыми штаммами коронавируса, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За три дня число случаев заражения штаммом «Дельта» увеличилось до 943.

В Индонезии также выявлено 60 случаев заражения штаммом B117 Alfa и 13 случаев заражения штаммом B1351 Beta.

Как сообщало ИА REGNUM, власти развивающихся стран вынуждены вводить новые ограничения из-за распространения коронавируса, что оборачивается замедлением их экономик и пересмотром прогнозов.

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