Стокгольм, 29 июля, 2021, 13:19 — ИА Регнум. Для достижения коллективного иммунитета от COVID-19 в Швеции необходимо привить гораздо большее количество граждан, чем предполагалось ранее. Об этом вечером 28 июля в эфире телеканала SVT заявил профессор математики из Стокгольмского университета Том Бриттон.

(сс) qimono Вакцинация

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«Теперь, когда у нас распространяется «Дельта"-вариант, у нас должен быть иммунитет у более чем 80% людей, а это означает, что мы должны вакцинировать около 90% населения. Очень трудно сделать так, чтобы были охвачены все группы, включая несовершеннолетних», — объяснил Бриттон.

Отмечается, что по состоянию на 28 июля чуть более 77% взрослого населения в Швеции получили первый компонент вакцины от COVID-19.

В то же время журналисты подчеркивают, что не все прогнозы Бриттона сбываются. Ранее он утверждал, что если 50% населения Стокгольма переболеют COVID-19, то город достигнет коллективного иммунитета, чего не произошло.