Токио, 29 июля, 2021, 13:11 — ИА Регнум. Российский дзюдоист Нияз Ильясов стал бронзовым призёром Олимпийских игр в Токио. Об этом 29 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В весовой категории до 100 кг Ильясов победил представителя Грузии Варлама Липартелиани в поединке за бронзовую медаль.

Для России это вторая медаль Олимпиады в дзюдо. 28 июля Мадина Таймазова завоевала бронзу в весовой категории до 70 кг.

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