Москва, 29 июля, 2021, 13:12 — ИА Регнум. Вакцинация не дает полной гарантии, что человек не заболеет COVID-19. Об этом 29 июля заявил депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко («Единая Россия») на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: из двух столиц — в регионы – все новости»

По словам парламентария, это связано с тем, что среди людей есть те, у кого иммунитет не вырабатывается в принципе, ни после вакцинации, ни после того, как человек переболел.

«Есть люди, у которых даже после болезни не вырабатывается иммунитет. И таких людей у нас 5%. У них нет иммунной памяти, и эта память не срабатывает. Поэтому они и раз и два могут заболеть. Поэтому им нужно защищаться неспецифическими мерами», — сказал Онищенко.