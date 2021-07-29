Донецк, 29 июля, 2021, 13:15 — ИА Регнум. При обстрелах со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) трое военнослужащих Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли и один был ранен. Об этом 29 июля сообщает «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на Управление Народной милиции (УНМ) ДНР.

Скорбь

«С прискорбием сообщаем, что в результате обстрелов трое защитников нашей Республики погибли и один с множественными осколочными ранениями доставлен в больницу города Донецка. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших военнослужащих», — говорится в сообщении.

Кроме того, в нем выражаются искренние соболезнования родным и близким погибших военнослужащих и добавляется, что в результате ответного огня ранения получили трое украинских силовиков.

«Призываем международных наблюдателей зафиксировать очередной факт нарушения перемирия украинскими оккупантами, повлекшего за собой гибель и ранения наших военнослужащих и добиться от украинской стороны строго соблюдения действующих договоренностей и отказа от эскалации конфликта», — заключается в сообщении УНМ ДНР.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) сообщили, что утром 29 июля украинские силовики обстреляли из пушек район населённого пункта Саханка на юге ДНР.