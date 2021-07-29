Стокгольм, 29 июля, 2021, 13:27 — ИА Регнум. С 29 июля желающие пройти ревакцинацию от COVID-19 в Стокгольме в ускоренном порядке смогут рассчитывать на получение второго компонента спустя четыре недели после введения первой дозы препарата. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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Отмечается, что целью сокращения времени ожидания между двумя дозами является стремление местной администрации привить население столицы в кратчайшие сроки. В пресс-релизе администрации лена Стокгольм сообщается, что гражданам не придется самим записываться для получения второго компонента самостоятельно. Уведомление на их мобильное устройство придет в приложении Alltid öppet.

«У нас есть большие запасы вакцин, но мы также сталкиваемся с новой ситуацией в связи с распространением «Дельта"-варианта. Предоставление большего числа возможностей получить вторую дозу раньше запланированного срока полностью соответствует нашей цели: использовать имеющиеся у нас вакцины наиболее эффективным и безопасным способом в любой момент времени», — отмечается в пресс-релизе координатора по вакцинам Магнуса Тиберга.