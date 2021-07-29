Москва, 29 июля, 2021, 13:04 — ИА Регнум. Нефть продолжает плавно дорожать, пока не выходя далеко за пределы временного технического сопротивления $74,50 за баррель. Но рыночный консенсус наверняка продолжает держать в поле зрения и вероятный тест уровней выше $75. заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нефть

«А закрепившись там, впоследствии можно будет вновь выйти и на более мощное движение к июльскому пику возле $78 за баррель, который был «авансом» показан ещё до того, как сложились окончательные договорённости стран-экспортёров ОПЕК+.

Пошаговое медленное увеличение объёмов добычи на 400 тыс. баррелей каждый месяц обеспечивает скорость прибавки поставок заметно ниже, чем растёт спрос, и этот удерживаемый баланс помогает развиваться нефтяному ралли.

Котировки Brent получили 28 июля дополнительную подпитку к росту, после выхода свежих данных о снижении запасов сырья от минэнерго США до самого низкого уровня с допандемийного января 2020 года.

В Северной Америке сейчас ещё и в разгаре скзонный спрос на автомобильное и авиационное топливо, который растёт на фоне снятия там большинства ограничений и увеличения числа деловых и отпускных поездок, грузоперевозок. Последние срезы промышленной активности также подтверждают восстановительный бум.

Цена марки Brent завершила 28 июля торги на Америке возле $73,70 за баррель, затем прибавила сегодня ещё чуть более 0.5% в азиатскую сессию, и плюс около 0.3% в первые два часа европейских торгов.

Движения сырьевых рынков ожидаемо ускоряются на волне восстановительного прироста бирж Китая и Японии. Индекс Shanghai Composite сегодня прибавил 1,5%, продолжая в целом приходить в себя после обвала котировок китайских крупнейших технологических платформ в самом начале недели.

Закручивание регуляторных гаек коммунистическими властями Китая против излишней финансовой вольницы для Tencent, Alibaba, Baidu, или образовательных площадок, которым там запрещают отныне работать на чисто коммерческой основе, из-за чего и упали азиатские индексы, явно не имеет отношения к силе промышленного потенциала страны, где наблюдается по-прежнему высокий спрос на все без исключения сырьевые ресурсы.

А постепенное довольно быстрое восстановление теперь в том числе и композитных биржевых индексов в Азии говорит о высокой степени уверенности инвесторов в потенциале этого огромного региона. Биржевые же индексы США и Европы и вовсе держатся максимально близко к раз за разом обновляемым историческим пикам и тем более поддерживают оптимистичный фон в отношении котировок и нефти, и металлов.

И на сегодня это понимание явно перевешивает любые обеспокоенности в связи с продолжением распространения дельта-штамма коронавируса, тем более что число положительных тестов на вирус начало заметно снижаться в Великобритании, немного и в континентальной Европе, а в самой Индии всплеск заболеваемости из-за «индийского» штамма уже несколько недель как сошел на нет, и цифры сейчас не превышают десятой доли от пиковых значений», — пояснил эксперт.

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