Москва, 29 июля, 2021, 13:03 — ИА Регнум. Заявления о том, что вакцины неэффективны в плане защиты от COVID-19, не соответствуют действительности. Об этом 29 июля заявил депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко («Единая Россия») на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По мнению парламентария, коронавирус мутирует ничуть не быстрее обычного гриппа, а эффективность вакцин против COVID-19 уже доказана на практике.

«Все басни о том, что вакцины не защищают, что коронавирус сильно мутирует… смотрите, грипп мы каждый год создаем новую вакцину. Здесь два года работает одна вакцина. Поэтому сказать, что коронавирус более склонен к генетическому дрейфу, чем грипп, нельзя. Все вакцины, которые мы создали, защищают», — сказал Онищенко.