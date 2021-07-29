Москва, 29 июля, 2021, 12:57 — ИА Регнум. Рубль продолжил планомерное укрепление на торгах28 июля, пользуясь в целом благоприятной для покупок российской валюты атмосферой, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

«Сегодня, 29 июля, доллар открылся резким гэпом вниз, тестируя отметку 73 руб. впервые с начала месяца. На рынках наблюдается сочетание факторов, которые говорят в пользу укрепления российской валюты.

Во-первых, доллар повсеместно ослаб, а рисковые активы выросли после оглашения итогов заседания ФРС. Центробанк предпочел голубиную риторику, умерив пыл долларовых быков, которые ставили на появление конкретики в контексте начала ужесточения политики.

Во-вторых, нефть продолжает дорожать, в том числе за счет отступления USD. Также помог и отраслевой фактор — отчет минэнерго США отразил падение не только запасов нефти и нефтепродуктов, но и сланцевой добычи.

В-третьих, в России завершается налоговый период, и на эти дни приходится пик выплат, что традиционно служит подспорьем для рубля.

Однако эта комбинация драйверов не предполагает дальнейшего существенного укрепления «россиянина». Даже если доллар на время обоснуется под уровнем 73 руб., отскок неминуем.

К слову, позднее сегодня выйдут данные по ВВП США за II квартал 2021 года, и если цифры порадуют, доллар ждет повсеместная реабилитация, а рубль, соответственно, фиксация прибыли на почти одномесячных максимумах», — считает эксперт.

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