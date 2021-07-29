Москва, 29 июля, 2021, 12:58 — ИА Регнум. Особое внимание в плане профилактики распространения коронавируса следует уделять системе образования. Об этом 29 июля заявил депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко («Единая Россия») на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: из двух столиц — в регионы – все новости»

По его словам, акцент на образовательных учреждениях в этом вопросе следует сделать по той причине, что эти организации аккумулируют в себе эпидемиологические процессы.

«В любой год в сентябре начинается подъем заболеваемости, потому что дети приехали в школы с отдыха, собрали все вирусы и долгое время в школах находятся в вынужденной скученности. Это всегда стимулирует этот процесс. Поэтому для них нужно создать оптимальные условия», — сказал Онищенко.