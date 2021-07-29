Санкт-Петербург, 29 июля, 2021, 12:54 — ИА Регнум. На искусственной вентиляции легких в петербургских стационарах в настоящее время находятся около 400 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом 29 июля сообщил председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец, передает корреспондент ИА REGNUM.

Gov39.ru Пациент на ИВЛ

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По словам Лисовца, из этого числа на инвазивной ИВЛ находятся 149 пациентов, на неинвазивной — 247 пациентов. Всего — 396 человек.

«Количество существенно меньше, чем данные, которые мы получали на пике «третьей» волны», — отметил чиновник.

Напомним, за 28 июля в Петербурге зафиксировано 1925 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки скончались 64 человека, выписаны по выздоровлению 1987 человек.