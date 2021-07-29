Ростов-на-Дону, 29 июля, 2021, 12:48 — ИА Регнум. Почти 710 тыс. жителей Ростовской области завершили участие в прививочной кампании от COVID-19, получив обе дозы вакцины. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 29 июля.

Николай Хижняк ИА REGNUM Прививка вакциной «Гам-КОВИД-Вак» в мобильном пункте перед прививкой от COVID-19

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: из двух столиц — в регионы – все новости»

В настоящее время прививки от коронавируса сделали 1 млн 67,77 тыс. жителей Ростовской области (+ 13 746 за сутки). Завершили вакцинацию 708,82 тыс. человек (+ 14 378 за сутки).

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области план вакцинации выполнен более чем на 50%. Привить от COVID-19 предполагается 2 млн 33 тыс. человек.