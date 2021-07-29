Тирана, 29 июля, 2021, 14:03 — ИА Регнум. Депутат Демократической партии Албании, первый президент Албании Сали Бериша, объявленный в США персоной нон-грата за причастность к коррупционным схемам, 28 июля прокомментировал встречу премьер-министров Албании и Северной Македонии Эди Рамы и Зорана Заева с президентом Сербии Александром Вучичем в рамках проекта по созданию Балканского «мини-Шенгена».

World Economic Forum Сали Бериша

Политик по видеосвязи заявил для журналистов косовской телепередачи «Debat Plus», что этот «тройственный союз» не служит миру на Балканах, но дает новую жизнь старым политическим фантазиям.

По словам Бериши, Вучич использует Раму для того, чтобы поймать в «ловушку власти Косово», с которыми Белград договориться не может.

Он отметил, что если в Вашингтоне Косово и Сербия предстают как равные партнеры, то в рамках проекта — отнюдь нет. Политик заявил, что пока к проекту не присоединятся Черногория, Босния и Герцеговина и Косово, он будет оставаться трехсторонним альянсом против Косово, в котором Сербия будет гегемоном.