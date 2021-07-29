Новосибирск, 29 июля, 2021, 12:40 — ИА Регнум. Новосибирский минздрав фиксирует некоторую стабилизацию по госпитализации пациентов с коронавирусом. Об этом во время брифинга оперативного штаба сегодня, 29 июля, министр здравоохранения области Константин Хальзов.

Иван Шилов Госпитализация

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«Коечный фонд сегодня — 6382. Мы видим, что почти 1000 коек свободны для пациентов с ковидом и подозрением на ковидную инфекцию. Видим некоторую стабилизацию по госпитализациям. У нас стало больше выписываться пациентов либо с выздоровлением, либо с переводом на амбулаторное долечивание. Поэтому приняли решение о перепрофилировании кожно-венерологического диспансера для организации медицинской помощи по профилю. Неделю будем отслеживать ситуацию, если тенденция сохранится, то будем принимать шаги по обратному перепрофилированию и других медицинских учреждений», — сказал министр.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Новосибирская область сегодня, 29 июля, получила ещё 15 тысяч доз вакцины «Спутник V».